Macron non molla e promette: "La riforma delle pensioni andrà avanti"

Emmanuel Macron non molla e promette intervistato in diretta su France 2 e TF1: “La riforma delle pensioni andrà avanti”. Il presidente francese lo ha detto ai giornalisti che lo interpellavano sul caos nelle piazze ed ha assicurato di essere “pronto ad addossarmi l’impopolarità di questa riforma”. Macron ha spiegato poi che la riforma pensioni “proseguirà il suo cammino democratico”, anche perché la mozione di sfiducia contro il governo è “fallita”.

“La riforma delle pensioni andrà avanti”

E ancora: “Ora bisogna aspettare il pronunciamento del consiglio costituzionale, dobbiamo andare avanti: è nell’interesse superiore della nazione”. E c’è un timing: “Bisogna che la riforma delle pensioni entri in vigore da qui a fine anno, adesso però bisogna attendere la decisione del Consiglio costituzionale”. Per la prima volta il capo dell’Eliseo parla dopo l’adozione definitiva della contestata riforma delle pensioni.

“Credete che mi faccia piacere farla?”

E dice: “Nel momento in cui vi parlo, pensate che mi faccia piacere fare questa riforma? La risposta è no. Avrei potuto mettere la polvere sotto al tappeto, come tanti prima di me, la risposta è sì…”. Ma essa “non è un lusso, è più che mai necessaria per riportare il sistema previdenziale in equilibrio”. E in chiosa: “Dobbiamo riformare il nostro sistema, lo faccio con responsabilità”. Poi la frecciata finale: “Nessuna organizzazione sindacale ha proposto un compromesso”.