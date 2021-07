Il Presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato davanti alla Nazione l'obbligo di Green Pass per accedere nei luoghi pubblici.

Obbligo di Green Pass per accesso al luoghi pubblici, bar e locali e obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. Intanto in Francia si sta verificando un vero e proprio boom di prenotazioni con oltre 20.000 richieste al minuto.