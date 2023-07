Macron: per il 14 luglio "difenderemo l'ordine con determinazione"

Roma, 12 lug. (askanews) – Per il 14 luglio, il presidente francese Emmanuel Macron promette di far rispettare “l’ordine repubblicano” (che in francese è praticamente sinonimo di “democratico”), prevedendo possibili disordini durante le celebrazioni della festa nazionale, nel giorno della presa della Bastiglia che diede il via alla Rivoluzione francese nel 1789. Da Vilnius, nella conferenza stampa finale del vertice Nato, guardando alle manifestazioni scoppiate in Francia nei mesi scorsi contro la riforma delle pensioni, Macron ha dichiarato: “Lo dico con grande determinazione, la calma è una condizione essenziale e il rispetto dell’ordine repubblicano, come avevo dichiarato molto chiaramente un centinaio di giorni fa, deve essere rispettato ovunque. Per questo se ci fosse qualche eccesso interverremo con la più grande determinazione affinché l’insieme dei nostri concittadini possa vivere nella calma”.

Del resto il ministero dell’Interno ha annunciato il sequestro di oltre 150.000 fra petardi e fuochi d’artificio illegali dal 27 giugno ad oggi.