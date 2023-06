Home > Askanews > Macron ribadisce "cordoglio della Francia per scomparsa di Berlusconi" Macron ribadisce "cordoglio della Francia per scomparsa di Berlusconi"

Roma, 20 giu. (askanews) – “Per cominciare voglio presentare nuovamente il cordoglio della Francia per la scomparsa dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che è stato più volte a capo del vostro Paese, a capo del governo”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, in apertura delle dichiarazioni alla stampa all’Eliseo insieme alla premier Giorgia Meloni.

