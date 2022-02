Macron: sanzioni contro Russia commisurate all’aggressione

Milano, 24 feb. (askanews) – “Le sanzioni contro la Russia saranno commisurate all’aggressione che ha commesso. Sul piano militare, economico e dell’energia non faremo sconti. Appoggeremo l’Ucraina senza esitare e ci prenderemo tutte le nostre responsabilità per proteggere la sovranità e la sicurezza di tutti i nostri alleati europei”. Così il presidente francese Emmanuel Macron in merito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia