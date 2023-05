Macron scommette sui licei professionali: pronto un miliardo di euro

Roma, 4 mag. (askanews) – A Saints il suo arrivo è stato accolto dal frastuono di pentole e padelle in segno di protesta. Da questa cittadina del dipartimento occidentale della Charente-Maritime, il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato la riforma delle scuole professionali, promettendo di investire nel progetto, ritenuto dal governo “una causa nazionale”, quasi un “miliardo all’anno”.

“Investiremo un miliardo di euro all’anno in più sui licei professionali – ha ribadito durante il suo intervento – per contrastare l’abbandono scolastico – ha spiegato – per affrontare l’inserimento professionale”, non ritenendosi soddisfatto del fatto che solo il 40% dei diplomati francesi trovi un lavoro a sei mesi dal termine degli studi, puntando al 100% degli inserimenti occupazionali. Terzo, Macron vuole riconoscere l’impegno degli insegnanti dei licei professionali.

Il presidente francese si è poi concesso un bagno di folla, prestandosi ai selfie con gli studenti e le studentesse e ha anche voluto pranzare nella mensa dell’istituto professionale della città.