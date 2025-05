Macron: se abbandoniamo Gaza azzeriamo la nostra credibilità

Singapore, 30 mag. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che se l’Occidente “abbandona Gaza” e “lascia Israele ai suoi dispositivi”, rischia di “perdere tutta la credibilità con il resto del mondo”, in un discorso al forum sulla difesa Shangri-La Dialogue a Singapore.

“È per questo che rifiutiamo il doppio standard e ritengo sia molto importante, nel contesto attuale, essere coerenti e seguire i nostri principi, le nostre regole e considerare che la posta in gioco è chiaramente l’ordine globale, è la nostra credibilità per proteggere questo ordine globale”, ha aggiunto.