Macron striglia i francesi: “È finita la pacchia, dite addio all’abbondanza”

Guerra in Ucraina e cambiamenti climatici spingono Emmanuel Macron a strigliare i francesi in televisione: “È finita la pacchia, dite addio all’abbondanza”

Emmanuel Macron lancia ufficialmente l’austerity e striglia i francesi: “È finita la pacchia, dite addio all’abbondanza”. Il presidente lo ha detto nel discorso per il primo Consiglio dei Ministri dopo le vacanze, vacanze che anche per la Francia segnano lo spartiacque fra la spensieratezza della bella stagione e gli effetti della guerra in Ucraina dopo due anni di Covid.

Macron ai francesi: “È finita la pacchia”

Macron ha perciò messo in guardia i francesi sulla “fine dell’abbondanza e della spensieratezza” ed ha fatto appello al loro senso del sacrificio. Lo ha fatto perché “il mondo sta vivendo un grande stravolgimento con la guerra in Ucraina ma non solo”. Guai ci sono anche sul fronte dei “cambiamenti climatici” che nei mesi scorsi hanno incenerito mezza Europa. Macron non ha esitato dunque a chiedere sacrifici per il prossimo autunno e per l’inverno.

“Viviamo la fine dell’abbondanza”

Ha ribadito il capo dell’Eliseo: “Credo che stiamo vivendo un punto di svolta o un grande sconvolgimento. In primo luogo perché stiamo vivendo la fine, o quella che potrebbe essere la fine, dell’abbondanza“. E in merito alla guerra in Ucraina ha chiosato che per “difendere il nostro sistema basato sulla libertà a cui siamo abituati a vivere, a volte può comportare dei sacrifici“.