Macron sugli Champs Elysees quasi vuoti per celebrare l'8 maggio

Milano, 8 mag. (askanews) – Come ad ogni celebrazione della vittoria sulla Germania nazista, l’8 maggio 1945, la Francia festeggia. Emmanuel Macron ha risalito gli Champs-Elysées di Parigi, scortato dalla Guardia Repubblicana, a cavallo e motorizzata, davanti a poche decine di curiosi. Quest’anno di fronte al rischio di proteste, ricorrenti dall’adozione della riforma delle pensioni, è stata vietata qualsiasi manifestazione nei pressi degli Champs-Elysees.

Il presidente francese ha quindi passato in rassegna le truppe e salutato i vertici politici e militari presenti alla cerimonia. Macron si è recato in Place Clemanceau davanti alla statua dedicata a Charles de Gaulle e ha poi raggiunto l’Arco di Trionfo per la deposizione della corona, per riaccendere la fiamma e per un minuto di silenzio davanti alla tomba del milite ignoto, alla presenza del primo ministro Elisabeth Borne.