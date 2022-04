Macron sul cantiere di Notre Dame nell’anniversario del rogo

Parigi, 15 apr. (askanews) – Certe occasioni sono importanti in campagna elettorale: così il presidente francese Emmanuel Macron visita il cantiere di Notre Dame nel terzo anniversario del rogo che distrusse una parte della cattedrale di Parigi.

Il 24 aprile la Francia tornerà al voto per il ballottaggio fra il centrista Macron e la candidata di destra Marine Le Pen. Il presidente uscente parte in vantaggio, ma sta conducendo una campagna serrata per farsi vedere vicino alla gente.

Così ispeziona i lavori a fianco della moglie Brigitte, nel simbolo dell’unità parigina.

A Notre Damer sono state ripulite le pareti e le volte, e il pavimento è quasi completato. Scadenza prefissata: riaprire in tempo per le Olimpiadi del 2024. Il rogo ha causato il crollo delle strutture lignee del tetto e della famosa guglia della cattedrale, l’orologio e parte della volta. Notre Dame accoglieva quasi 12 milioni di visitatori l’anno.