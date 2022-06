Kiev, 16 giu. (askanews) – “Portiamo al popolo ucraino un messaggio di sostegno e di unità europea”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando a Kiev per incontrare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, dopo un viaggio in treno in compagnia del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi.