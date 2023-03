Macron vede Sunak: nuovo inizio per relazioni franco-britanniche

Parigi, 10 mar. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un “nuovo inizio” nelle relazioni tra Francia e Regno Unito in una conferenza stampa in occasione del vertice con il primo ministro britannico Rishi Sunak a Parigi, per superare le tensioni post-Brexit.

“Il vertice di oggi è eccezionale da questo punto di vista – ha detto Macron – è un momento direi di riunione, riconnessione e un nuovo inizio. Segna la volontà comune di parlarsi, di coordinarsi meglio e di costruire insieme nuove prospettive in questo contesto. La volontà comune, che ci è apparsa evidente, è nel nuovo contesto internazionale che stiamo vivendo, in questo contesto che pone l’Europa, nel senso geografico del termine, di fronte a nuove responsabilità. Noi due, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, membri fondatori della Nato, potenze dotate di interessi comuni e di reali convergenze, vogliamo lavorare insieme e costruire soluzioni concrete per il nostro futuro”.

Regno Unito e Francia hanno raggiunto un nuovo accordo per contrastare l’immigrazione clandestina dalla Francia, con maggiori finanziamenti nei prossimi tre anni da parte britannica che consentiranno l’impiego di centinaia di agenti delle forze dell’ordine in più lungo la costa della Manica.

“Abbiamo lasciato l’Ue ma non abbiamo lasciato l’Europa”, ha detto Sunak dopo l’incontro. “Vogliamo avere un rapporto stretto, cooperativo e collaborativo con i nostri partner e alleati europei e, naturalmente, a partire dal nostro vicino più a contatto, la Francia. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo in questa relazione”.