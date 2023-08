Madalina Ghenea ha voluto condividere un terribile lutto che l’ha colpita con i fan. La dedica al “piccolo angelo“, però, è stata fraintesa e la modella ha rotto il silenzio per spiegare la verità.

Madalina Ghenea in lutto: la dedica viene fraintesa

Terribile lutto per Madalina Ghenea. La modella e attrice ha condiviso con i fan tutto il suo dolore per la morte di un “piccolo angelo“. Si tratta di un bambino che ha combattuto come un leone contro una maledetta malattia, ma che non ce l’ha fatta a sconfiggerla. La sua commovente dedica, però, è stata fraintesa.

Lo sfogo di Madalina Ghenea

Madalina ha cancellato la dedica che aveva dedicato al bambino e ha dichiarato:

“Per un paio di giorni avevo deciso di mettere offline il mio profilo Instagram a causa di un lutto che mi ha colpito profondamente. Nella giornata di ieri avevo deciso di dedicare un post, un pensiero col cuore, alla famiglia di un bimbo che purtroppo non ce l’ha fatta e che nell’arco di questi mesi, avevo aiutato in tutti modi in cui mi era stato possibile, per dargli, nel mio piccolo una speranza, per superare una grave malattia. Mai avrei pensato che si creassero illazioni di ogni tipo sulla mia vita privata e mai avrei pensato di dover giustificare un mio gesto privato, dettato dal cuore, per via di voci incontrollabili, che mi hanno lasciata allibita”.

Madalina Ghenea infuriata per le “speculazioni”

Madalina Ghenea ha concluso:

“Questo solo per chiarire e mettere la parola fine a speculazioni senza senso sulle quali preferisco stendere un velo pietoso!”.

La modella si è detta sconvolta dalle “speculazioni” nate da un lutto. Lei non ha fatto altro che condividere con i fan un pensiero doloroso e tutto immaginava tranne che si scatenassero “voci incontrollabili“.