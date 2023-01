Madame a Sanremo 2023: il codice etico della Rai vieta la partecipazione?

Nonostante il caos sulle false vaccinazioni al fine di ottenere il green pass, Madame risulta una dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023.

La domanda sorge spontanea: il codice edico della Rai vieta la sua partecipazione?

Madame a Sanremo: il codice etico Rai vieta la partecipazione?

Madame, a detta di Amadeus, è innocente fino al terzo grado di giudizio. Pertanto, non c’è nulla che possa vietare la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Per sua stessa ammissione, l’artista non ha fatto le vaccinazioni anti Covid ma ha comunque ottenuto un green pass.

La dottoressa che ha firmato il certificato di avvenuta somministrazione, raggiunta dal Corriere della Sera, ha dichiarato: “Il nome Francesca Calearo (vero nome di Madame, ndr) non mi dice nulla, non è una mia paziente e quindi desumo che, come tutti gli altri, è venuta solo per ottenere la certificazione fasulla all’anticovid“. In tutto ciò, c’è una domanda che sorge spontanea: il codice etico della Rai vieta la partecipazione dell’artista a Sanremo 2023?

Codice etico della Rai: Madame è a rischio?

La Rai, volendo, potrebbe appellarsi al famoso codice etico della televisione di Stato. Si tratta della stessa normativa che ha portato alla cacciata di Memo Remigi da Oggi è un altro giorno e da tutti i salottini di Viale Mazzini e a quella di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle. Il primo ha palpeggiato Jessica Morlacchi, mentre il secondo ha indossato una t-shirt con il logo Decima Mas. Pertanto, la Rai potrebbe tranquillamente chiedere la squalifica di Madame.

Ad oggi, è bene sottolinearlo, la cantante sta tranquillamente facendo le prove per Sanremo 2023.

La ricostruzione di Davide Maggio

Il giornalista Davide Maggio, nel corso di una diretta Instagram, ha così ricostruito la vicenda di Madame. Biccy riporta: