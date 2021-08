Madame alla serata di gala: l’abito da 4mila euro e le ciabatte

Ad una serata di gala Madame si è presentata con un look firmato Versace e ciabatte di gomma ai piedi.

Madame si è esibita ad una serata di beneficenza organizzata da Luisa Via Roma. Per l’occasione la cantante – che ha cantato a piedi scalzi – si è presentata all’evento con delle ciabatte in gomma firmate Versace.

Madame: la serata di gala in ciabatte

Ancora una volta l’artista vicentina Madame ha attirato l’attenzione su di sé per il suo look fuori dagli schemi: ad una serata di beneficenza organizzata da Luisa Via Roma la cantante ha indossato un abito dorato e ciabatte in gomma, entrambi firmati Versace. Il costo del vestito (un miniabito con effetto rete in metallo) è venduto sul sito della prestigiosa maison a 4100 euro, mentre per le calzature ai piedi della cantante il costo sarebbe di ben 350 euro.

Durante la serata evento (il cui ricavato è stato devoluto ai bambini bisognosi) Madame si è esibita scalza in alcuni dei suoi più grandi successi.

Alla serata sono stati presenti ospiti del calibro di Orlando Bloom (che ha svolto il ruolo di battitore d’asta), Heidi Klum con la figlia Leni, Tina Kunakey (moglie di Vincent Cassel), Marica Pellegrinelli, Emily Ratajkowski, l’ex Premier Matteo Renzi con la moglie Agnese, Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e molti altri.

Madame a piedi nudi sul palco

Madame si è spesso esibita a piedi nudi sul palco (anche durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, dove ha fatto parlare di sé per i suoi look e per il suo grande talento).

Sulla sua decisione di “sdoganare” i tacchi sul palco dell’Ariston Madame aveva affermanto: “Adoro essere scalza perché mi dà la sensazione di sentire il controllo sotto la pianta dei miei piedi. È come se fossi un tutt’uno con quello che calpesto. Io sono parte del mondo che sto vivendo, soprattutto in un momento in cui potrei volare via perché davanti a milioni di persone. Invece preferisco stare con i piedi per terra”.

Madame: le polemiche

Nelle ultime ore la cantante è finita nell’occhio del ciclone per una sua frase sui social e alcuni utenti l’hanno accusata di “anti-femminismo”. “Lo sapete che il femminismo è la parità dei sessi?. Io sono una donna libera e posso elogiare un bellissimo uomo”, ha dichiarato, e ancora: “Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Ovviamente ce l’ho già, ‘farò’ inteso come in futuro sarà di tutti. Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini. Il terrore, a volte, dei loro occhi, dei loro pensieri. Ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime”.