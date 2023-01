Madame: chi è la cantante in gara a Sanremo 2023

Chi è Madame, la cantante in gara a Sanremo 2023.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata, canzoni, età, genitori e altro ancora.

Pseudonimo di Francesca Calearo, Madame nasce a Vicenza il 16 gennaio del 2002. Enfant prodigue come Anna Oxa e Giorgia, firma il suo primo contratto discografico all’età di 16 anni con una etichetta già importante: la Sugar Music.

Il debutto avviene con il singolo Anna, ma solo dopo pochi mesi raggiunge il grande successo, quando esce il secondo singolo dal titolo Sciccherie.

Il successo è tale che si aggiudica un disco di platino.

Madame, l’approdo a Sanremo 2021

Partecipa a soli 19 anni a Sanremo 2021, nella sezione Big, con la canzone Voce.

Sfortunatamente, si classifica ottava. Ma in compenso vince il Premio Lunezia per il valor musical-letterario del brano e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, oltre ad ottenere ottime recensioni e un grande riscontro da parte del pubblico.

Il 19 marzo 2021 esce il suo primo album ufficiale, Madame, col quale vince due Targhe Tenco: migliore opera prima per l’album, e migliore canzone (Voce).

Il 4 dicembre 2022 Amadeus annuncia la sua partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2023.

Madame, tutto sulla vita privata: età, genitori, canzoni

Enfant prodigue della musica italiana, Madame ha compiuto 21 anni pochi giorni fa. Dichiratamente bisessuale, nel 2021 è stata fotografata in atteggiamenti intimi con una ragazza, sulla quale però ha smentito l’esistenza di una relazione.

A Le iene, nel novembre 2021, Madame ha dichiarato di aver abusato di ansiolitici, ma con forza e volontà è riuscita a superare il difficile momento.

Tra le sue canzoni più famose abbiamo le citate Sciccherie (2019), Voce (2021), e i singoli 17 e La promessa dell’anno.