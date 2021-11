Madame è fidanzata? Il bacio a una misteriosa ragazza

Madame ha postato sui social una foto in cui è ritratta a baciare una ragazza, sua presunta fidanzata.

Madame, che di recente ha fatto coming out svelando di essere bisessuale, ha postato sui social una foto in cui è ritratta mentre è intenta a baciare una misteriosa ragazza.

Madame è fidanzata?

Nelle ultime ore sui social Madame ha postato una foto in cui è ritratta nell’atto di baciare una misteriosa ragazza di cui, per il momento, ha preferito non svelare l‘identità.

In tanti tra i fan dell’artista sono impazienti di saperne di più visto che solo di recente Madame ha svelato pubblicamente di essere bisessuale: “Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti”, ha confessato la cantante.

Madame è sempre stata piuttosto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e finora la cantante non aveva mai svelato pubblicamente di essere impegnata sentimentalmente. Sui social i fan sono in attesa di saperne di più, ma per il momento la cantante ha preferito non rompere il silenzio sulla questione.

Madame: la vita privata

Madame si è più volte espressa sulle questioni di genere e sulla vita sotto le lenzuola. “Ho scoperto il sesso su di me a 3-4 anni, un po’ precoce effettivamente.

In alcuni momenti della mia vita la pornografia è diventata un problema, non dipendenza ma proprio idea malsana che mi ero fatta del sesso”, ha confessato. In passato Madame è stata spesso definita androgina, fatto che non le ha mai creato problemi: “Le questioni di genere proprio non le vivo. Spesso quando mi sono posta la domanda è perché mi hanno imposto di pormela, in realtà semplicemente se non esistesse il quesito non necessiterebbe della mia risposta”, ha dichiarato, e ancora: “Delle caratteristiche maschili in me ci sono: la voce bassa, un accenno di pomo d’Adamo… perché nascondere? Ce l’ho”.

Madame: il nuovo singolo

Nuove importanti novità sono in arrivo per la cantante anche dal punto di vista musicale: Sangiovanni ha infatti da poco annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Perso nel buio, realizzato proprio in collaborazione con Madame. I due sono legati da uno splendido rapporto d’amicizia e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di sapere quali importanti novità riserverà loro il futuro.