Madame: Ho cambiato idea su vaccini. Ma il post social è un caso

Milano, 5 gen. (askanews) – Madame, nome d’arte della cantante Francesca Calearo, parla per la prima volta dopo la notizia del suo coinvolgimento in una indagine della Procura di Vicenza per falsi Green pass, ottenuti senza aver effettuato la vaccinazione anti Covid; il reato contestato è di “falso ideologico”. In un lungo post pubblicato sui social racconta di essere cresciuta in una famiglia che “per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici”, scrive. Da lì le mancate vaccinazioni, non solo per il Covid ma anche quelle obbligatorie per i bambini. Poi la pandemia, i primi dubbi su questo approccio no vax e il cambiamento dopo aver consultato molti medici le cui risposte sui vaccini “sono state tutte positive”, sottolinea. Madame quindi conferma di aver cambiato idea e di aver cominciato a fare tutte le vaccinazioni mancanti, invitando i fan a “fidarsi delle persone giuste”. Un post accolto fra grandi polemiche: da un lato gli insulti dei no vax per la posizione pro vaccini, dall’altro chi ritiene insufficiente le spiegazioni visto che non c’è alcun accenno alla questione del falso green pass.

