Madame, il balletto inequivocabile per spiegare il suo brano, Marea: il video

Madame ha realizzato un balletto inequivocabile per il suo singolo tormentone dell’estate, Marea, e ha fatto il pieno di like sui social.

Madame: il balletto

Dopo aver spiegato il testo del suo brano Marea, Madame ha realizzato sui social un balletto che sottolineasse ancor di più ciò che lei ha cercato di dire con il testo della canzone.

“C’è una frase che ripeto all’inizio del brano che significa teoricamente ‘il sud del tuo corpo’, ovvero l’oasi il mezzo al Sahara. Capite da soli”, ha dichiarato la cantante, e ancora “Quando dico ‘Samba con i tuoi occhi Samba’ significa che i miei occhi iniziano a danzare con i tuoi occhi. ‘Santa nei tuoi occhi Santa’ ovvero sono così pura nei tuoi occhi. Nel ritornello c’è una semi esplosione, Calipso diventa mare, diventa marea.

Wow! […] poi diventa tutto più carnale fra tocchi, salti, danza…”. Il video della canzone realizzato da Madame ha fatto il pieno di like tra i fan, che non perdono nessuno dei suoi aggiornamenti.

Madame contro gli haters

Di recente Madame si è scagliata contro un suo fan che, durante una sua cena con i familiari, le avrebbe chiesto un autografo. La vicenda ha sollevato un putiferio in rete e in seguito la cantante ha specificato: “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla x me non farmi alzare mentre mangio per una foto.

Io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni”, aveva scritto la cantante sollevando una bufera, e a seguire aveva spiegato: “Penso che un mio fan con cui ho un rapporto non interromperebbe mentre mangio con la mia famiglia per chiedermi una foto, sono sicura che aspetterebbe che io finisca di cenare perché è un momento intimo e poco rispettoso da interrompere.

È evidente che in quel momento io non stia lavorando, non sia Madame, sono figlia di padre e zia di mia nipote”.

Madame: il successo

Madame, il cui vero nome è Francesca Calearo, ha iniziato la sua carriera giovanissima (ad appena 16 anni) e oggi è uno dei volti più noti del panorama italiano.

“Non mi emoziono quando penso al fatto che sono diventata famosa, ma mi sono emozionata ad esempio quando sono scesa dal palco l’altro giorno e una ragazza mi ha abbracciata piangendo”, ha dichiarato in merito al suo recente e travolgente successo.