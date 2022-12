Madame indagata per falso ideologico: c'entrano finti vaccini usati per otten...

Grossi guai in arrivo per Madame: Francesca Calearo, questo il vero nome dell’artista, è attualmente indagata dalla procure di Vicenza per falso ideologico nell’ambito di un‘inchiesta sui finti vaccini utilizzati per ottenere il green pass ai tempi dell’obbligo di Green pass.

A riportare la notizia quest’oggi è il Corriere del Veneto, che ha fatto riferimento ad un’inchiesta che nei mesi scorsi aveva condotto all’arresto dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel e del compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo.

Si tratta di un grosso grattacapo per Amadeus, che proprio di recente ha deciso di coinvolgere Madame nel suo Festival di Sanremo 2023, dove (in teoria) l’artista vicentina dovrebbe partecipare con il pezzo “ll bene nel male”:

Le indagini

Il nome di Madame è spuntato insieme a quello della tennista Camila Giorgi nell’ambito di una inchiesta svolta mesi fa da parte ella procura di Vicenza sulle finte vaccinazioni anti Covid per ottenere la certificazione verde, ai tempi obbligatoria per accedere a molti servizi.

Lo scorso febbraio la procura aveva fermato i medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel, ma anche il compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo. In base alle ricostruzioni delle autorità, i tre avevano commesso i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato.

Sembra dunque che la cantante e la sportiva si fossero affidate ai suddetti medici procurandosi il Green Pass quando la certificazione era indispensabile per lo svolgimento di molte delle loro attività professionali, sia in Italia sia all’estero.

Per entrambe, dunque, è emersa in queste l’ipotesi di reato di falso ideologico. Le indagini, ad ogni modo, sono ancora in corso.