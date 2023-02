Madame piange sul palco dell'Ariston dopo l'esibizione alla finale di Sanremo 2023

Una delle artiste che più si è emozionata nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2023 è stata senza ombra di dubbio Madame.

La cantante vicentina si è lasciata scappare una lacrimuccia dopo essersi esibita per l’ultima volta sul palco dell’Ariston per questa edizione della kermesse.

Madame commossa sul palco di Sanremo

L’artista ha fatto anche questa sera un figurone con la sua intensa Il bene nel male, canzone che racconta la storia di una prostituta che si innamora del suo cliente.

Dopo aver terminato la performance Madame si è avvicinata ad Amadeus, prendendosi qualche secondo per ringraziarlo di averla voluta con lui a questa edizione della kermesse.

Ecco il commento,, commosso di Madame:

Questo per me è stato un Sanremo molto diffcile, per fare una 100 metri ne ho corsi mile. Sono felice e soddisfatta per essere qui, devo ringraziare davvero Amadeus.

Chi sa perché Madame ha dichiarato che questo Sanremo non sia stato per lei così facile. Viene da pensare che queste dichiarazioni possano in qualche modo essere legate alle polemiche legate alla sua partecipazione alla kermesse dopo che l’artista è stata indagata per falso ideologico dopo aver ottenuto un falso green pass durante il periodo più duro della pandemia.