Madame prende il foglio rosa, i fan ironizzano: "E' come il green pass?"

Madame prende il foglio rosa, i fan ironizzano: "E' come il green pass?"

Madame prende il foglio rosa, i fan ironizzano: "E' come il green pass?"

Madame prende il foglio rosa, i fan ironizzano e tirano in ballo la polemica sul green pass falso.

Dopo le polemiche sul green pass falso, Madame ha annunciato ai fan di aver preso il foglio rosa per la patente.

Neanche a dirlo, le sue parole hanno scatenato l’ilarità dei fan.

Madame prende il foglio rosa: i fan ironizzano

Madame, tramite il suo profilo Twitter, ha annunciato di aver preso il foglio rosa. La patente, quindi, è vicina. I fan, invece che complimentarsi con lei, hanno dato il via a commenti a dir poco esilaranti. Ovviamente, in mezzo c’è la polemica sul green pass falso, di cui la cantante è protagonista da diverse settimane.

L’ironia dei fan

L’annuncio di Madame sul foglio rosa ha risvegliato dal torpore gli ‘abitanti’ di Twitter. I cinguettii suonano così: “Questo è vero almeno?” oppure “È vero o è il sequel del green pass?” o ancora “Ricorda che la patente deve essere autentica, non comprata o finta. Non è mica il green pass“.

Madame non replica

Madame, che probabilmente si sta preparando al Festival di Sanremo 2023, non ha replicato ai commenti esilaranti dei fan.

Le sue ultime dichiarazioni, a parte il tweet sul foglio rosa, riguardano la polemica sul green pass: “Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative. Si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il covid i miei ci cascano“.