Nelle scorse ore, Arisa ha pubblicato una specie di annuncio matrimoniale. Tra i vari candidati c’è stata anche Madame, ma Rosalba Pippa l’ha sbugiardata pubblicamente. Lo scambio di battute è virale.

Madame “ama” Arisa: Rosalba Pippa la sbugiarda

Arisa si è mostrata nuda su Instagram per trovare marito. Una provocazione, probabilmente, ma le candidature sono state davvero tantissime. Tra queste è spuntata anche quella di Madame, che si è limitata a scrivere: “Ti amo“. La dichiarazione d’amore, però, non è piaciuta a Rosalba Pippa che l’ha sbugiardata pubblicamente.

Arisa sbugiarda Madame

Davanti al commento di Madame, Arisa non ha resistito. La cantante di Sincerità ha replicato:

“Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”.

Davvero Rosalba Pippa ha provato a contattare Madame senza ottenere risposta? Al momento, non è dato saperlo. Di certo, questo piccolo scambio di battute ha attirato l’attenzione dei fan.

Arisa e Madame: cosa c’è davvero tra loro?

Secondo i beninformati, Arisa non ha assolutamente scherzato nel replicare a Madame. Sembra che Rosalba abbia voluto sbugiardarla pubblicamente di proposito, in modo da mostrare anche ai fan il ‘dietro le quinte’ del mondo dello spettacolo. Per ora, è bene sottolinearlo, nessuna delle due ha chiarito la faccenda.