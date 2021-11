Maddalena Corvaglia e Paola Berlusconi ancora insieme: è amore?

Maddalena Corvaglia è stata paparazzata ancora insieme a Paolo Berlusconi, con cui si vocifera che abbia una liaison.

Secondo i rumor in circolazione Maddalena Corvaglia sarebbe stata avvistata ancora una volta in compagnia di Paolo Berlusconi e c’è chi è pronto a scommettere che i due stiano insieme.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi

Secondo indiscrezioni Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi (avvistati più volte insieme durante l’estate) formerebbero una coppia e addirittura l’ex velina avrebbe presentato al suo nuovo compagno la figlia Jamie e l’ex marito Stef Burns.

Sulla vicenda al momento non vi sono state conferme né smentite, ed è noto che Maddalena Corvaglia sia amica del figlio di Paolo Berlusconi, Davide Luigi, e per questo avrebbe trascorso parte delle vacanze estive in compagnia della famiglia Berlusconi.

Maddalena Corvaglia: le ex fidanzate di Paolo Berlusconi

Per quanto riguarda Paolo Berlusconi, è noto il suo debole per le belle donne: in passato infatti sarebbe stato legato a Natalia Estrada, Katia Noventa e Carolina Marconi.

Per il momento però né lui né Maddalena Corvaglia hanno preso parola in merito al rumor che li vede protagonisti.

Maddalena Corvaglia: la vita privata

Dopo la sua separazione da Stef Burns (padre della sua unica figlia, Jamie) Maddalena Corvaglia ha preferito vivere la sua vita privata nel massimo riserbo. La showgirl non ama condividere dettagli e retroscena della sua vita sentimentale, e ha mantenuto il più totale silenzio anche per quanto riguarda la fine dei suoi rapporti con la storica amica Elisabetta Canalis.

Le due, da sempre molto unite, si erano trasferite entrambe a Los Angeles dove avevano preso insieme in gestione una palestra. Qualcosa deve essere andato però storto perché ormai da diversi anni non si rivolgerebbero la parola. Interrogare entrambe in merito alla loro presunta lite hanno preferito mantenere il più totale silenzio e in tanti tra i loro fan sperano un giorno di vederle di nuovo insieme.

Sulla vicenda Elisabetta Canalis ha dichiarato in passato: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente, può venire travisata.

Ci metto un po’a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”, e ancora: “I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi”. Oggi la Canalis vive ancora a Los Angeles insieme al marito, Brian Perri, e alla loro bambina, Skyler Eva, e sembra che anche lei abbia preferito mettere una pietra sopra il suo decennale rapporto con la collega ex velina.