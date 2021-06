Maddalena Corvaglia, il nuovo amore è Paolo Berlusconi? L’indiscrezione

Maddalena Corvaglia sta insieme a Paolo Berlusconi? I due sono stati paparazzati insieme a Portofino.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi stanno insieme? I due sarebbero stati avvistati per la prima volta insieme a Portofino, e secondo i rumor in circolazione la loro relazione sarebbe già “ufficiale” per le persone a loro vicine.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi insieme

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono una coppia? I due sono stati avvistati insieme mentre passeggiavano per le vie di Portofino e a quanto pare – per i meglio informati – la loro relazione sarebbe ormai cosa certa. Maddalena Corvaglia è rimasta single per molto tempo dopo la sua separazione da Stef Burns, padre di sua figlia Jamie Carlyn. Precedentemente la showgirl era stata legata a Enzo Iacchetti, conosciuto a Striscia la Notizia.

Stando a Novella 2000 – che ha paparazzato i due a Portofino – i familiari di Berlusconi sarebbero a conoscenza della liaison, e infatti Maddalena Corvaglia avrebbe fatto visita al nipote di Paolo Berlusconi, Pier Silvio, che ha una residenza proprio dalle parti del castello di Paraggi. Lei e Paolo Berlusconi inoltre si conoscerebbero già da diverso tempo, ma solo di recente la relazione tra i due avrebbe preso piede.

Maddalena Corvaglia: la vita privata

Dopo la fine del suo matrimonio con Stef Burns Maddalena Corvaglia ha deciso di chiudersi nel massimo riserbo, e si è dedicata anima e corpo alla crescita di sua figlia Jamie, rimasta a vivere insieme a lei. L’ex velina ha sempre protetto la sua privacy e quella di sua figlia, e in passato – in occasione del compleanno della figlia – ha confessato: “Buon compleanno Angelo mio! Io ti ho dato la vita 9 anni fa… da quel momento tu hai dato un senso alla mia vita. Ti amo più di quanto non sia in grado di tradurre in lettere…”.

Maddalena Corvaglia: la presunta lite con la Canalis

Da circa 2 anni ormai Maddalena Corvaglia ha smesso di mostrarsi insieme alla sua storica migliore amica, Elisabetta Canalis. Le due – secondo indiscrezioni – avrebbero litigato per via di alcuni dissapori legati all’attività che avevano aperto insieme a Los Angeles. Nonostante abbiano smesso da tempo di frequentarsi, sui social si è sparsa la voce della loro presunta lite, ma nessuna delle due ha mai confermato o smentito la questione. Interrogata apertamente a tal proposito Maddalena Corvaglia ha preferito non sbilanciarsi.