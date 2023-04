Maddalena Corvaglia parla della rottura con Elisabetta Canalis: "Non dirò mai cosa è successo"

L'ex velina Maddalena Corvaglia, ha parlato della rottura dei rapporti con l'ex amica Elisabetta Canalis: "È stato troppo grave per me".

Nei primi anni 2000 Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis avevano incantato gli spettatori di tutta Italia con la loro simpatia e bellezza. Le due ex veline di Striscia La Notizia erano state inoltre a lungo grandi amiche, poi qualcosa si è rotto. In un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, Maddalena Corvaglia è tornata a parlare del legame con l’ex amica. Ad oggi non è stato ancora reso noto cosa sia successo esattamente tra le due.

Maddalena Corvaglia parla della rottura del legame con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia, nello spiegare ciò che è successo con l’ex amica ha dichiarato: “Cos’è successo? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str***, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo.”.

“Non sono al momento pronta a perdonare la mia amica”

Non ultimo l’ex velina ha fatto sapere che, in merito alla possibilità di perdonare Elisabetta Canalis, non si sente ancora pronta: “Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. Quindi che adesso ha problemi personali mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno, poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura”.