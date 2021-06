Maddalena Corvaglia ha deciso di smentire le voci sul presunto fidanzamento con il fratello di Silvio Berlusconi. Ha dichiarato di essere ancora single

Maddalena Corvaglia ha deciso di smentire le voci sul presunto fidanzamento con il fratello di Silvio Berlusconi. Ha dichiarato di essere ancora single e di aver voglia di innamorarsi di nuovo. Le parole dell’ex velina di Striscia la Notizia.

Maddalena Corvaglia fidanzata con Berlusconi: le voci

In questi giorni si è parlato molto di Maddalena Corvaglia e della sua vita sentimentale. Sono girate alcune voci secondo cui l’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe iniziato una frequentazione con Paolo Berlusconi, il fratello dell’ex presidente Silvio. Un fidanzamento che avrebbe ufficializzato a Portofino, a casa di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Maddalena Corvaglia ha deciso di smentire pubblicamente tutte queste voci, spiegando di non essere fidanzata al momento ma di avere tanta voglia di innamorarsi di nuovo.

Maddalena Corvaglia: la smentita

Maddalena ha deciso di fare una smentita pubblica, sul suo profilo Instagram, per spiegare a tutti i suoi fan che in realtà questo presunto fidanzamento non esiste. “Ciao ragazzi, ho saputo che sono fidanzata” ha scritto Maddalena Corvaglia. “Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà ,voi sarete i primi con cui lo condividerò” ha aggiunto l’ex velina di Striscia la Notizia.

Per il momento la donna è ancora single, anche se spera di poter trovare presto un uomo che possa conquistarla. Le voci sulla sua presunta relazione sono prive di verità, per questo ha deciso di intervenire in prima persona.

Maddalena Corvaglia: le parole su Silvia Toffanin

Le voci sulla presunta relazione spiegavano che Maddalena Corvaglia era stata a casa di Silvia Toffanin per ufficializzare il suo fidanzamento con Paolo Berlusconi. Anche questi dettagli sono del tutto infondati e proprio per questo la velina ha deciso di smentire tutto quello che è stato detto. “Ho anche letto che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore e il pubblico talento, ma non ancora la sua privata abitazione” ha aggiunto Maddalena Corvaglia, smentendo anche il fatto di essere stata a casa della conduttrice di Verissimo, per cui prova una grande stima. Il cuore di Maddalena Corvaglia è ancora libero, in attesa di qualcuno che lo faccia battere forte di nuovo.