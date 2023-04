Maddalena Corvaglia torna a parlare della fine dell'amicizia con Elisabetta C...

Maddalena Corvaglia torna a parlare della fine dell'amicizia con Elisabetta C...

Maddalena Corvaglia torna a parlare della fine dell'amicizia con Elisabetta C...

L’amicizia tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sembrava indissolubile. Entrambe hanno segnato l’epoca dei primi anni 2000 della televisione italiana. Colleghe a “Striscia la notizia” ed amiche nella vita quotidiana. Non si è mai scoperto il vero motivo dietro la fine della loro amicizia, ma dopo tanti anni la velina bionda di Striscia è tornata a parlare del loro rapporto.

Maddalena Corvaglia torna a parlare della fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia, la velina bionda che per anni ha lavorato con la Canalis, ha deciso di parlare del loro rapporto spiegando che non c’è stato alcun evento particolare che ha segnato la fine della loro amicizia, è successo tutto in maniera molto serena. Le parole della Corvaglia sono state riportate da Fanpage e sono le seguenti:

“Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate”.

Le parole di Maddalena Corvaglia sono profonde e a tratti nostalgiche perché sta parlando comunque di un’amicizia durata una ventina d’anni.

I destini simili delle due ex veline

Entrambe le ex veline hanno attraversato periodi turbolenti nella loro vita. La Corvaglia, dopo 6 anni di matrimonio, si è separata da Stef Burns, con cui ha avuto una figlia. Allo stesso modo anche la Canalis, da pochi mesi, ha messo fine al suo matrimonio con il medico statunitense Brian Perry.