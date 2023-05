Maddalena Svevi è una ballerina di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Molto amata dal pubblico, ma anche molto criticata, potrebbe avere una relazione con un ballerino.

Maddalena Svevi di Amici 22 è fidanzata con un ballerino? Il gossip

Maddalena Svevi è una ballerina di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha come coach Emanuel Lo, che crede moltissimo nel suo talento. La ballerina è molto amata dal pubblico, ma sempre molto criticata dalla maestra Alessandra Celentano, che sembra averla presa di mira, soprattutto durante le puntate del serale. La giovanissima ballerina ha avuto una breve love story con il compagno di avventura Mattia Zenzola, ma potrebbe essersi innamorata di un altro giovane collega.

Il presunto fidanzato di Maddalena Svevi

Il presunto fidanzato di Maddalena Svevi si chiama Nicholas Borgogna, ballerino e breaker di 21 anni, che ha appena finito di lavorare per il corpo di ballo de Il Cantante Mascherato. Prima del programma della Carlucci, Nicholas ha fatto parte del corpo di ballo di The Voice, sempre per la Rai. Sarebbe lui il ballerino che avrebbe conquistato il cuore della bella Maddalena, che nell’ultima puntata del serale è stata salvata durante il ballottaggio.