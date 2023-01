Maddaloni, aggredisce i poliziotti che lo avevano fermato

A Maddaloni intervengono in aiuto anche i carabinieri dopo che un uomo aggredisce i poliziotti che lo avevano fermato: adesso è agli arresti domiciliari

Attimi di concitazione in Campania ed operazione di polizia a Maddaloni, dove un uomo aggredisce i poliziotti che lo avevano fermato.

Gli agenti della Squadra Volanti di Caserta arrestano un 38enne che stava guidando palesemente ubriaco. Una nota stampa del 113 locale dà menzione di quanto accaduto: in essa si legge che gli uomini della Squadra Volanti del commissariato di polizia di Maddaloni “hanno proceduto all’arresto di A. D’A., 38 anni”.

Aggredisce i poliziotti che lo avevano fermato

Secondo quanto ricostruito i poliziotti intercettavano a Maddaloni l’uomo “alla guida di un veicolo, palesemente sotto l’effetto dell’alcool.

Quest’ultimo, all’atto del controllo, dapprima minacciava ed aggrediva verbalmente i poliziotti per poi passare alle vie di fatto”. A quel punto il 38enne è stato bloccato e “messo nella vettura di servizio con molta fatica dai poliziotti.

Botte agli agenti e carabinieri sul posto

A tal proposito giungeva in ausilio anche una pattuglia dei carabinieri e l’uomo veniva accompagnato presso il commissariato di polizia per il proseguimento degli atti di rito”.

Dal canto loro gli agenti, dopo le cure mediche, venivano “giudicati guaribili in 7 giorni ciascuno; il 38enne risultava positivo all’alcool test. Pertanto veniva tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali”. I media spiegano che dopo gli adempimenti di rito il 38enne è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.