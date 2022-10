Maddie McCann, il sospettato Christian Brueckner avrebbe violentato un'altra bambina ed ora è in carcere ad Oldenburg, dove sta scontando sette anni

Colpo di scena nel giallo sulla piccola Maddie McCann, il sospettato Christian Brueckner avrebbe violentato un’altra bambina e il 45enne tedesco è stato rinviato a giudizio per diversi reati sessuali commessi in Portogallo, uno dei quali nello stesso posto da cui Maddie era scomparsa a Praia da Luz.

La magistratura bavarese infatti ha contestato a Brueckner la violenza nei confronti di una ragazza esattamente pochi giorni prima che la bambina del Regno Unito sparisse.

Maddie, il sospettato è Christian Bruneker

Il 45enne è in carcere ad Oldenburg, dove sta scontando sette anni per lo stupro di una donna di 72 anni. Dove lo commise? Esatto, sempre a Praia da Luz nel settembre 2005. E l’ipotesi della procura è netta: l’uomo avrebbe rapito e probabilmente ucciso la piccola Maddie, ma su questa pista e malgrado le presunte novità di inizio anno i magistrati non hanno elementi e non possono, non per ora, incriminare il 45enne.

Nessuna prova per omicidio contro l’indagato

Ci sono però prove bastevoli per accusarlo di nuovi reati sessuali scollegati. Fra essi proprio l’aggressione a una bambina di 10 anni avvenuta 26 giorni prima che Madeleine scomparisse da Praia da Luz ed a 10 chilometri di distanza. Secondo i magistrati Brunecker era “nudo a parte un paio di scarpe” ed avrebbe afferrato la piccola per il polso costringendola a compiere “un atto sessuale disgustoso prima di lasciarla andare e fuggire”.