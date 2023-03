Made in Italy al South by Southwest tra musica e tecnologia

Milano, 15 mar. (askanews) – Dal dispositivo a led per imparare a suonare la chitarra facilmente alla music library smart che trova la giusta colonna sonora per ogni video, fino ai tanti sistemi di AI che supportano le realtà dell’industria musicale o dell’entertainement. L’innovazione tecnologica italiana è presente con un padiglione gestito da Ice al festival South by Southwest (SXSW) di Austin, Texas, il principale appuntamento dedicato al cinema e alla musica indipendente negli Stati Uniti, con undici aziende, tra startup innovative e player del mercato audiovisivo e musicale.

Grande successo e curiosità tra i visitatori del festival per il nastro di led che si applicano sulla tastiera della chitarrae si illuminano in corrispondenza del tasto da premere, man mano che il brano viene suonato. Il dispositivo si collega e gestisce tramite app. Vincenzo Maresca di Visual Note: “L’85 per cento delle chitarre vendute ogni anno nel mondo è dedicata ai beginners, ai principianti che approcciano lo strumento per la prima volta. Il 90% di loro rinunciano in un anno e non tornano mai più nel settore. Grazie a Visual Note seguire le note sulla tastiera è facile, immediato e gratificante per tutti”.

Sounzone mette invece a disposizione di chi ha bisogno di colonne sonore per video e giochi un catalogo digitale di tracce musicali, principalmente sconosciute e inutilizzate nelle piattaforme streaming, grazie a un software, come ha spiegato Tiziano Lamberti: “Un sistema super tecnologico che aiuta la scelta e la selezione dei video attraverso la tecnologia: ovvero dei tool particolari, di cui uno con l’intellieganza artificiale che ti aiuta a caricare il video , il tuo footage, e scegliere la musica giusta per quel video in pochi secondi”.