Made in Italy, al Villaggio Italia di Tokyo focus organizzato dal ministero del Turismo e Enit

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – L’aumento dei flussi turistici tra Italia e Giappone e la prospettiva di una loro ulteriore crescita sono stati il focus del convegno organizzato a Tokyo dal Ministero del Turismo e dall'Ente Italiano del Turismo (Enit SpA) in occasione della tappa giapponese del Tour Mondiale dell'Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia, l'Esposizione Itinerante Pluriennale delle Eccellenze Italiane che accompagna lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare nei principali porti dei cinque continenti. Durante l’evento presso la Conference Hall del Villaggio, l'Enit ha presentato ai rappresentanti dei maggiori operatori nipponici una rassegna di appuntamenti di rilievo in programma in Italia quest’anno e il prossimo con un focus tra l’altro sulle opportunità legate al turismo culturale, dalle stagioni concertistiche ai festival musicali in tutto il Paese.

Il confronto tra operatori e esperti del settore ha quindi permesso di analizzare gli ultimi dati e le previsioni sui flussi turistici dal e per il Giappone che – come ha sottolineato l'Ambasciatore italiano a Tokyo Gianluigi Benedetti introducendo i lavori – dimostrano che è in atto "un vero e proprio rinascimento del turismo, favorito dalla ripresa dei collegamenti aerei diretti tra Tokyo, Roma e Milano, operati da Ita Airways e All Nippon Airways".

L'Ambasciatore ha ricordato come lo scorso anno si sia toccato un picco di 131mila arrivi italiani in Giappone, una cifra record confermata dalla tendenza del 2024. Anche il flusso di turisti giapponesi verso l'Italia è cresciuto a ritmo senza precedenti con "numeri assoluti raddoppiati rispetto al 2022 e soggiorni diventati più lunghi, con le presenze alberghiere addirittura triplicate raggiungendo quota 440 mila", ha detto. Enit SpA sarà presente alla Fiera del Turismo Tej – Tourism Expo Japan 2024 a Tokyo presso il Tokyo Big Sight dal 26 al 29 settembre.