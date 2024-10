Made in Italy, Barabotti (Lega): opportunità Arabia Saudita

Roma, 11 ott. (askanews) – Andrea Barabotti, deputato (Lega) della Commissione Attività produttive, ha spiegato in occasione del convegno promosso da Pilc (Public institutions legal consultants), associazione professionale di consulenza legale dedicata alla Pubblica amministrazione, che ha aperto anche una sede a Riad e a Dubai, e da Ms Desk Italy, come “il percorso di affrancamento dell’Arabia Saudita dal petrolio è un’opportunità da cogliere. In 20 anni il Paese è cambiato ed è ricco di opportunità per chi vuole trovare spazi commerciali”. Questo evento, ha aggiunto, serve “a mettere in contatto le eccellenze del made in Italy con queste opportunità”.