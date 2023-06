Made in Italy, Bordignon (Forum ass. familiari): "Successo nasce da comunità e famiglie"

Made in Italy, Bordignon (Forum ass. familiari): "Successo nasce da comu...

Roma, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "Il successo del made in Italy nasce dall'esperienza della comunità, delle esperienze delle famiglie. I grandi marchi partono da qui. E welfare e lavoro si trovano oggi di fronte una sfida che supera tutte le altre quella della denatalità. E' necessario lavorare sul welfare territoriale di prossimità". Così Adriano Bordignon, presidente del Forum delle associazioni familiari, intervenendo al 'Meeting del made in Italy' di Aepi in corso a Palazzo Wedekind a Roma.