Made in Italy: come affrontare la crisi e il futuro del settore

Un approfondimento sulla crisi del Made in Italy e le misure necessarie per riportare il settore alla ribalta.

Il Made in Italy si trova oggi a un crocevia cruciale. Recenti dichiarazioni di Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda, mettono in luce una situazione allarmante: una campagna contro il nostro marchio nazionale sta dando una mano all’espansione delle esportazioni cinesi a basso costo. Durante la presentazione dei Sustainable Fashion Awards, Capasa ha affermato che la demonizzazione del lusso e dei suoi prezzi è un attacco diretto al sistema Italia e alla sua filiera produttiva.

In un contesto così complesso, è fondamentale analizzare a fondo la situazione e mettere in atto misure concrete per proteggere la nostra moda.

Le origini e l’importanza del Made in Italy

Il Made in Italy non è solo un’etichetta, ma rappresenta un simbolo di stile e qualità che ha radici profonde nella nostra storia. Finita la Seconda Guerra Mondiale, la moda italiana è emersa come un faro di eleganza e innovazione, superando addirittura i couturier francesi. I designer italiani hanno saputo creare opere straordinarie, fondendo forme semplici e comode con materiali di altissima qualità, conquistando così il mercato globale. Ma ti sei mai chiesto come ci siamo arrivati?

Negli anni ’50, mentre il New Look di Dior dettava legge, i nostri stilisti si distinguevano con collezioni che ridefinivano il concetto stesso di moda. Tessuti pregiati provenienti da distretti come Prato, Biella e Como hanno dato vita a capi di qualità ineguagliabile. Celebrità di Hollywood hanno indossato le creazioni dei nostri stilisti, contribuendo a costruire l’immagine del Made in Italy nel mondo. Un esempio iconico? L’abito di Valentino indossato da Jacqueline Kennedy, che ha fissato il marchio italiano nell’immaginario collettivo.

Le sfide attuali e i problemi del settore

Ma quali sono le sfide che affrontiamo oggi? Secondo Capasa, nel settore operano circa 600.000 lavoratori, ma il problema dello sfruttamento è emerso in vari casi. Anche se meno del 2% della produzione di un brand non rispetta le normative, la situazione è preoccupante. Questi dati, purtroppo, non possono nascondere le problematiche di un sistema che ha bisogno di una profonda ristrutturazione. La tendenza attuale sembra privilegiare i margini di profitto a discapito della qualità e della dignità dei lavoratori. Cosa ne pensi?

Inoltre, molti marchi storici, pur mantenendo il loro nome, sono stati acquisiti da grandi holding straniere, cambiando così il volto del settore. Oggi, il mercato è dominato da aziende che si concentrano principalmente sui profitti, tralasciando tradizione e qualità. Questa evoluzione ha reso sempre più difficile trovare un vero Made in Italy, realizzato secondo standard etici e in condizioni di lavoro eque.

Le prospettive future e le misure necessarie

Per affrontare questa crisi, è essenziale ripensare il nostro settore. È necessario promuovere una maggiore trasparenza nella filiera produttiva e garantire che le aziende rispettino le normative vigenti. In questo contesto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha proposto misure per certificare l’intero processo produttivo. L’implementazione di controlli rigorosi e la creazione di normative chiare sono passi fondamentali per garantire un futuro sostenibile al Made in Italy.

Inoltre, è cruciale sostenere le micro-imprese, che costituiscono l’83% del settore. Se incentivate e protette, queste piccole realtà potrebbero riportare alla ribalta un comparto in difficoltà, promuovendo un modello di business più etico e sostenibile. La sfida è lunga e complessa, ma agire ora è fondamentale per evitare che il Made in Italy diventi solo un ricordo del passato.