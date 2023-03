Made in Italy e Innovazione, Calà: importanza ingaggio giovani

Roma, 31 mar. (askanews) – “Nell’incontro organizzato da Angi, con le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, è emersa ancora l’importanza dell’innovazione e dell’ingaggio dei giovani per favorire lo sviluppo del Paese. AdR in questi mesi ha in questa direzione lanciato una società, AdR Ventures, proprio con l’obiettivo di facilitare e supportare i giovani imprenditori nel loro sviluppo e nella creazione di nuove imprese che possano aiutare il Paese a raggiungere i traguardi di sostenibilità, di innovazione e transizione digitale”: lo ha affermato Emanuele Calà, VP Innovation & Quality Aeroporti di Roma, in occasione della manifestazione “Innovation Made in Italy Conference”, nel Salone degli Arazzi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione e del digitale in Italia.