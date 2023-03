Made in Italy e Innovazione, Corazza: motore crescita-export Ue

Roma, 31 mar. (askanews) – “Il Parlamento europeo sostiene l’iniziativa di Angi su Made in Italy e innovazione, che sono il motore della crescita e dell’export europeo. L’Unione europea è una grande opportunità da questo punto di vista perchè pone delle regole per l’apertura dei mercati, per la tutela delle denominazioni di origine, dei copyright e dei brevetti, con una serie di finanziamenti importanti a sostegno di innovazione e start up”.

Lo ha affermato Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia, in occasione della manifestazione “Innovation Made in Italy Conference”, nel Salone degli Arazzi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione e del digitale in Italia.