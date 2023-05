Made in Italy, Fabiano (Icch): "Promuovere collaborazione imprese-istituzioni per comunicazione efficace"

Made in Italy, Fabiano (Icch): "Promuovere collaborazione imprese-istitu...

Milano 2 mag. (Adnkronos) – "Oggi presentiamo il settimo numero di Icch Magazine, il nostro trimestrale di approfondimento sui temi della corporate communication e della comunicazione istituzionale. In questo numero abbiamo deciso di approfondire il tema del ‘National branding’ e, più nello specifico, del 'Brand Italia’. Nel nuovo numero, intitolato ‘Brand Italia, il Paese che si racconta’, abbiamo preso in esame l’aumento della complessità della comunicazione relativa ad un Paese, abbiamo visto quanto sia importante dirigere la comunicazione verso target molto diversi e verso un’audience allargata, adattando il modo di comunicare alle specifiche caratteristiche dei target e dei Paesi nei quali si vuole portare il Brand Italia". Lo ha detto Pierangelo Fabiano, segretario generale di Icch, in occasione dell’evento di presentazione del nuovo numero di “The Corporate Communication Magazine”, intitolato “Brand Italia, il Paese che si racconta”.

“Abbiamo lavorato affinché in questo numero emergessero più punti di vista: da quello delle imprese a quello istituzionale fino a quello accademico – ha continuato Fabiano – A nostro modo di vedere, la sinergia tra queste diverse realtà permette di mettere a sistema le conoscenze e le competenze e avviare una comunicazione del ‘Brand Italia’ ancora più efficace, sfruttando i diversi media e approfondendo la conoscenza dei target di riferimento”.