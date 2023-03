Home > Askanews > Made in Italy, ICINN: sfida digitale volano per crescita Pmi Made in Italy, ICINN: sfida digitale volano per crescita Pmi

Milano, 8 mar. (askanews) – “Il digitale è un volano per la crescita economica delle piccole e medie imprese e una leva per l’innovazione tecnologica. È questo il fulcro di ‘Made in (digital) Italy, il libro redatto da Start Magazine in collaborazione con l’Istituto per la Cultura dell’Innovazione, che approfondisce il tema della digitalizzazione delle imprese attraverso il commercio elettronico”. Lo ha detto Chiara Rossi, ricercatrice dell’ICINN (Istituto per la Cultura dell’Innovazione), a margine della presentazione del libro “Made in (digital) Italy” -, realizzato dallo stesso Istituto e da Start Magazine, con il supporto di Amazon -, avvenuta a Roma presso Spazio Europa. “In Italia ormai è avviato il percorso verso lo sviluppo digitale, come prescrive il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Infatti, il 27% delle risorse totali del Pnrr è destinato alla transizione digitale. E grazie al digitale – aggiunge – le imprese hanno l’opportunità di trasformare i processi produttivi e distributivi in termini di efficienza e guadagnare d’efficacia dal contatto con il cliente finale”. C’è però “ancora molto da fare”, dal momento che “l’Italia è posizionata al diciottesimo posto nella classifica europea Desi 2022 e il numero di pmi che commerciano online è pari al 13% e il loro fatturato al 9%”. Bisogna quindi “fare di più”, conclude Rossi.

