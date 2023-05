Made in Italy, Lollobrigida: "Nazione con qualità eccezionale, fare sistema per sostenerla"

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Non siamo una nazione che ha multinazionali capaci di orientare i mercati, ma siamo una nazione che ha una qualità eccezionale che se sostenuta da un sistema che si coordina può rappresentare un punto di forza”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida intervenendo all’evento “le giornate del made in Italy digitale”, in corso alla Farnesina. “C'è un grande spirito di collaborazione interministeriale in questo governo, per rappresentare un sistema Italia, anche in termini politici, che si mette in condizione di collaborare, al fine di fare sinergia e presentarsi nel mondo come un Unicum”.

“Con Amazon abbiamo da poco rinnovato un accordo che permette a questa piattaforma, la possibilità di garantire i prodotti che si vendono” ha proseguito il ministro dell’Agricoltura.

“Le convenzioni che abbiamo sottoscritto – ha spiegato il ministro – prevedono la verifica dei prodotti venduti sulle piattaforme online, in stretta relazione anche con il nostro ispettorato del controllo qualità e repressione frodi. Si escludono, con un algoritmo o con le segnalazioni, tutti i prodotti che sono oggetto di tentativo di imitazione delle nostre produzioni”. Lollobrigida ha sottolineato che di questo ne beneficiano “sia le piattaforme in termini di garanzia, sia le nostre imprese”.

“Dobbiamo aiutare le persone a uscire da una criticità che perdura anche in queste ore. Il maltempo è tornato e le preoccupazioni aumentano. Dobbiamo anche pensare alle imprese e sostenerle sia economicamente ma anche psicologicamente, convincendo le persone a continuare, perché dopo questi eventi c’è chi è tentato di lasciare le proprie attività soprattutto nelle aziende agricole in cui si deve riiniziare da zero”, ha, infine, dichiarato Lollobrigida a margine dell'evento.