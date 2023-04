Home > Askanews > Made in Italy, prof. Cafasso: considerare con attenzione Pmi Made in Italy, prof. Cafasso: considerare con attenzione Pmi

Roma, 3 apr. (askanews) – “Ritengo si debba considerare in questo momento con grande attenzione tutto il mercato delle Pmi e soprattutto lo sviluppo che queste aziende possono avere per il mercato del lavoro e per la produttività in senso generale. E’ anche un momento particolarmente difficile dove le imprese devono essere aiutate, dove c’è necessità a mio modo di vedere di un grande processo di sburocratizzazione. Questo Governo ritengo stia andando nella direzione giusta, bisogna accelerare, le aziende hanno bisogno di essere assistite, di aiuti effettivi ma soprattutto hanno bisogno di snellire quelle che sono le procedure perchè diversamente ci impantaniamo in un mercato dove non riusciamo a far crescere le imprese che sono l’eccellenza nel mondo e del nostro paese”. Così il Prof. Nino Carmine Cafasso, Esperto giuslavorista e Ceo dello Studio Cafasso, commentando i lavori della Innovation Made in Italy Conference, promossa da Angi al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Roma, 3 apr. (askanews) - "Ritengo si debba considerare in questo momento con grande attenzione tutto il mercato delle Pmi e soprattutto lo sviluppo che queste aziende possono avere per il mercato del lavoro e per la produttività in senso generale. E' anche un momento particolarmente difficile do...