Made in Sud 2022, Stefano De Martino e Fatima Trotta fatti fuori: a chi è affidata la conduzione?

Made in Sud 2022 sta per tornare in televisione. Stando alle prime anticipazioni, Stefano De Martino e Fatima Trotta sono stati fatti fuori e saranno sostituiti da un noto rapper e da una ballerina. Di chi si tratta? Diamo uno sguardo alla data d’inizio e alle prime anticipazioni.

Made in Sud 2022: data d’inizio

L’attesa dei fan sta per finire: Made in Sud 2022 sta per tornare in televisione. Stando a quanto anticipato da TvBlog, il programma comico di Rai2 tornerà ad occupare la prima serata a partire da lunedì 18 aprile. Lo show, quindi, andrà a scontrarsi con L’Isola dei Famosi, in scena su Canale 5. Al momento, sono previste otto puntate. Pertanto, l’ultima diretta, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, è fissata per il 6 giugno 2022.

Stefano De Martino fatto fuori

Le ultime due edizioni di Made in Sud, ovvero quella del 2019 e del 2020, sono state condotte da Stefano De Martino. Per la stagione 2022, però, l’ex talento di Amici di Maria De Filippi è stato fatto fuori. Stando a quanto sostiene TvBlog, anche la collega Fatima Trotta, che lo aveva affiancato nella condizione, è stata messa in panchina. Il cast di Made in Sud 2022, per volere dei vertici Rai, è stato del tutto stravolto.

I nuovi conduttori di Made in Sud

Stefano De Martino e Fatima Trotta sono stati fatti fuori per fare spazio a due volti venuti allo scoperto negli ultimi anni. Stiamo parlando del rapper Clementino, sbocciato grazie a The Voice Senior, e della ballerina Lorella Boccia. Ad affiancare i due, in veste di ospito fisso, dovrebbe esserci il cantante Rocco Hunt. Per Clementino si tratta della prima esperienza come conduttore, mentre la Boccia, che dovrebbe portare in scena anche qualche coreografia, ha già debuttato a Colorado nel 2012 e a Venus Club nel 2021.