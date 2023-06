Madonna si è mostrata sui social con il figlio adottivo David Banda. Lady Ciccone e il pargolo si sono lasciati andare ad un balletto, ma ad aver colpito i fan sono state le parole che la donna ha riservato al ragazzo.

Madonna balla con il figlio adottivo David

Tramite il suo profilo TikTok, Madonna ha condiviso un video in cui si mostra mentre balla con David Banda, il figlio adottivo che ha accolto in famiglia ai tempi del matrimonio con Guy Ritchie. Oggi il ragazzo ha 17 anni ed è diventato un ballerino eccellente, ma anche un bravo calciatore.

Le parole di Madonna sul figlio adottivo David

E’ con il figlio adottivo David che Madonna ha deciso di preparare le coreografie del suo nuovo tour. Intervistata da British Vogue, Lady Ciccone ha così parlato del 17enne:

“David è quello con cui ho di più in comune. (…) Mi sento come se mi capisse; ha più del mio DNA degli altri miei figli finora”.

Un rapporto speciale, quello tra la pop star e il pargolo, che lei non ha nessuna intenzione di nascondere. In effetti, dal video condiviso su TikTok è chiaro che sono in perfetta sintonia. Madonna è mamma di altri cinque figli: Rocco Ritchie di 22 anni, Lourdes Leon di 26 anni, Merci di 15 anni e infine le gemelle Estere e Stella.

David Banda: nel suo DNA c’è il ballo

Il figlio adottivo di Madonna ha davvero il ballo nel DNA. Lady Ciccone condivide spesso sui social video che lo ritraggono mentre si scatena. David è bravissimo in tutti gli stili, ma eccelle nell’hip hop e nel moonwalk.