Tutto iniziò esattamente 106 anni fa, il 13 di Maggio del 1917. Eravamo in piena Prima Guerra Mondiale quando la Madonna di Fatima fece la sua prima apparizione.

Madonna di Fatima, oggi 13 Maggio si festeggia: la prima apparizione del 1917

Da tanti anni ormai è usanza festeggiare la Madonna di Fatima il giorno 13 Maggio. Molte persone, però, anche tra quelle credenti, non sanno perché si è scelta proprio questa data. L’inizio della storia parte da molto lontano, addirittura dal 1917, quando la Madonna di Fatima fece la sua prima apparizione proprio in quella data. Solo una settimana prima, il papa Benedetto XV invitò i cattolici di tutto il mondo a unirsi in una crociata di preghiera per ottenere la pace e la conseguente fine della Prima Guerra Mondiale. Il giorno 13, la Madonna fece la sua apparizione a Cova de Iria 0 di fronte ai tre noti pastorelli portoghesi: Lucia di 10 anni, Francesco di 9 e Giacinta di 7.

Le celebrazioni negli anni

Molto famosa fu la celebrazione del 50esimo anniversario della prima apparizione. Il 13 maggio 1967 Papa Paolo VI si recò a Fatima accompagnato dalla veggente sopravvissuta Lucia e da tantissimi fedeli. Lo stesso Giovanni Paolo II si recò diverse volte a Fatima in quella data, in particolare nell’anno 1982, quando andò a ringraziare la Madonna per averlo salvato dall’attentato di Piazza san Pietro del 13 Maggio dell’anno precedente.