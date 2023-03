Madonna di Trevignano: "Gisella Cardia era incinta dello Spirito Santo: nel suo utero non c'era materia terrena"

Sono emersi nuovi dettagli che riguardano la vicenda della Madonna di Trevignano e della presunta veggente Gisella Cardia. Dettagli davvero molto particolari, che lasciano senza parole e non finiscono di stupire.

Madonna di Trevignano: “Gisella Cardia era incinta dello Spirito Santo”

La vicenda della Madonna di Trevignano e della presunta veggente Gisella Cardia continua a stupire. La donna ha sempre dichiarato di aver visto lacrimare una statuetta della Vergine portata da Medjugorje, ma non solo. Ogni 3 del mese la Madonna le apparirebbe in una località del paese laziale che ora è sempre piena di fedeli e di curiosi. Da diverse settimane si continua a parlare di questa vicenda e ora sono emersi nuovi dettagli. Una ex seguace di Gisella Cardia ha raccontato degli episodi molto forti e particolari, che scatenano numerose domande. A Mattino Cinque la donna ha raccontato che “Gisella ci disse che era incinta. Però la cosa strana è che lei in Quaresima non aveva rapporti sessuali col marito. Era incinta perché voluto dal cielo“. Altri seguaci della presunta veggente hanno fornito dettagli di questa gravidanza.

Madonna di Trevignano: “Nell’utero di Gisella Cardia non c’era materia terrena”

“Il bambino sarebbe dovuto nascere l’8 dicembre del 2017, giorno dell’Immacolata Concezione. Sarebbe stato un maschio di nome Emanuele e sarebbe stato figlio dello Spirito Santo” ha dichiarato l’ex seguace della veggente su Canale 5. Questi racconti creano ancora più dubbi su questa vicenda, che sta facendo discutere l’opinione pubblica e i cittadini del piccolo paese sulle sponde del lago di Bracciano che sono stati travolti da questa storia. “Gisella ci aveva raccontato che aveva fatto delle ecografie, da dove si vedeva che l’utero cresceva, ma che dentro non si vedeva nulla e che i medici non riuscivano a spiegarlo perché all’interno c’era una materia di spirito e non terrena” ha concluso la donna.