Madonna di Trevignano, qual è il prezzo dei gadget tra statue e rosari

Gadget, anelli, statue, santini… questi sono solo alcuni dei gadget che è possibile trovare in via Campo. Non dunque solo preghiere, ma anche un banchetto dove è possibile trovare vari oggetti religiosi, ma quanto costano? Lo ha svelato Fanpage.it in un approfondimento nel quale è stata interpellata Gianna, un’ex seguace di Gisella Cardia che, si era recata al banchetto dove aveva acquistato una statua e altri articoli.

Madonna di Trevignano, qual è il prezzo dei gadget

L’ex fedele ha spiegato di essersi recata a Trevignano per curiosità, ma anche “per vedere i suoi occhi ciò che accade”. Quando è arrivata sul posto ha visto che era stato posizionato un banchetto nel quale venivano venduti oggetti sacri quali rosari (10 euro), anelli con figure sacre (2 euro) e persino statue della Madonna (60 euro).

Da chi sono stati benedetti questi oggetti?

Non ultimo la donna ha dichiarato, in seguito all’acquisto di ceri votivi, di averci riflettuto: “Mi sono resa conto di essere stata presa in giro, perché ho capito che su questa cosa ci stavano lucrando”. Infine si è chiesta chi potesse avere benedetto quegli oggetti che venivano “spacciati” come tali.