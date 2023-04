Madonna di Trevignano, raduno il 3 maggio. Grande spiegamento delle forze dell'ordine

Il 3 maggio un nuovo raduno dei seguaci della sedicente veggente Gisella Cardia a Trevignano. Previste 1000 persone, interviene la Prefettura

Madonna di Trevignano, raduno il 3 maggio

Come riferisce oggi ‘Il Messaggero’, il 3 maggio è prevista una nuova riunione dei fedeli della sedicente veggente Maria Giuseppa Scarpulla alias Gisella Cardia. Il raduno avverrà ovviamente a Trevignano Romano, splendido borgo alle porte di Roma sulle rive del Lago di Bracciano. “Il miracolo” scrive il Messaggero “si verificherà nel campo di via Monticello”.

Previste almeno 1000 persone

Sono previste almeno 1000 persone tanto che sarà organizzato un grande spiegamento di forze dell’ordine, in divisa e in borghese, per controllare il raduno di fedeli che si ritroveranno in quel campo sul lago di Bracciano dove, dal marzo del 2016, secondo i racconti dei fedeli, una statuetta acquistata a Medjugorje piangerebbe lacrime di sangue.

La sindaca: “Ci hanno assicurato rinforzi”

“In Prefettura ci hanno assicurato rinforzi per garantire la sicurezza il prossimo 3 maggio – ha affermato la Sindaca di Trevignano Romano Claudia Macciucchi – con questa attenzione al livello nazionale in continua crescita abbiamo bisogno degli uomini delle forze di polizia per evitare episodi di disordine. Il questore invierà 24 ore prima dell’evento disposizioni precise sullo spiegamento di polizia che sarà presente a Trevignano per garantire la sicurezza”.