Madonna, è morto il fratello: viveva come un senzatetto

Il fratello di Madonna, Anthony Ciccone, è scomparso a 66 anni.

L’uomo viveva come un clochard e più volte nel corso degli anni si era scagliato contro la sua famiglia e la sua celebre sorella.

Anthony Ciccone, uno dei sette fratelli di Madonna, si è spento a 66 anni in una città del Michigan. Le ultime notizie riguardanti l’uomo risalgono al 2017, anno in cui aveva provato a sottoporsi a un periodo di riabilitazione per risolvere i suoi problemi di tossicodipendenza.

In precedenza l’uomo era stato arrestato per aver violato una proprietà privata e per aver avuto una colluttazione con un agente di polizia.

Secondo indiscrezioni Madonna – così come gli altri membri della sua famiglia – avrebbe provato ad offrire il proprio aiuto al fratello, che però lo aveva sempre rifiutato. “Perché mia sorella è una milionaria e io vivo per strada? Può capitare a tutti, mai dire mai. Sono uno zero agli occhi suoi e di tutta la famiglia, sono solo fonte di imbarazzo.

Mi sono congelato fin quasi a morire, ma alla mia famiglia non è importato per mesi. Mio padre sarebbe contento se morissi di ipotermia, così non si dovrebbe più preoccupare di me. Madonna? Non le ho mai voluto bene e lei non ne ha mai voluto a me”, aveva dichiarato Anthony Ciccone in merito al suo rapporto con la cantante. Al momento Madonna non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla sua scomparsa.