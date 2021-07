Madonna festeggia la vittoria dell’Italia: la t-shirt iconica

Madonna ha festeggiato via social la vittoria della Nazionale Azzurra agli Europei 2020.

Memore delle sue origini italiane la Regina del Pop Madonna ha festeggiato via social la vittoria della Nazionale Azzurra agli Europei 2020.

Madonna festeggia la vittoria dell’Italia

Con un breve video via social Madonna ha esultato per il trionfo dell’Italia nella finale degli Europei 2020 e ha indossato la sua iconica maglietta “Italians do it better” (resa celebre dal videoclip della sua Papa don’t preach nel 1986).

Madonna ha sempre espresso pubblicamente il suo amore per l’Italia, specie visto che le sue origini sono – da parte di padre – abruzzesi: suo padre Silvio Anthony Ciccone era figlio di Gaetano Ciccone e Michelina Di Iulio, emigrati negli Stati Uniti all’inizio del 1900.

Nel corso degli anni Madonna ha spesso incontrato i suoi parenti italiani e si è detta profondamente orgogliosa delle sue origini: “Parlo con le mani, piango molto, sono appassionata, ho un brutto carattere e amo le belle scarpe”, ha dichiarato a Le Figaro.

Madonna: i figli

Madonna ha 6 figli, 4 dei quali sono adottivi. La sua prima figlia è Lourdes Maria Ciccone, nata dalla sua unione con il personal trainer Carlos Leon, da cui si è separata quasi subito. Dal suo matrimonio con Guy Ritchie la cantante ha avuto invece suo figlio Rocco, con cui da tempo si vocifera che i rapporti non siano dei migliori. Pur avendo uno splendido rapporto con i suoi 4 figli adottivi la cantante ha dichiarato di aver avuto rapporti particolarmente tesi e difficili con i suoi due figli biologici.

Rispetto al rapporto con sua figlia Lourdes la cantante ha dichiarato in passato: “La verità? Non ha la mia ambizione. Ha la stessa volontà che ho io? No. Ma ha anche una madre, e io non l’ho mai avuta È cresciuta con i soldi, e io no. Quindi è tutto diverso. Posso solo dire di aver fatto del mio meglio con lei”.

Madonna: la vita privata

Alla cantante sono state attribuite innumerevoli liaison ma al momento sembra essere single.

L’ultima liaison attribuita alla cantante è stata quella con il 26enne Ahlamalik Williams, con cui ha trascorso la sua ultima festa di compleanno in Giamaica. I due hanno ben 36 anni di differenza e sui social Madonna ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.